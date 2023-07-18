18 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Сбербанк на треть снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк снизил на треть (с 15% до 10%) минимальный первоначальный взнос по ипотеке, речь идет как о новостройках, так и о вторичном жилье. Изменения распространяться на всех клиентов, в том числе и самозанятых. По данным "Интерфакса", в июне Сбер пошел на рекорд с начала года и выдал 111 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 360 млрд руб.

Между тем, в Центральном банке России либерализацию условий выдачи ипотечных кредитов не поддерживают и считают, что это ведет к закредитованности граждан и появлению высокорисковых займов, которые многие граждане не в состоянии будут обслуживать.

Теги: сбербанк, ипотека, первоначальный взнос


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