18 Июля 2023
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Экономика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Александр Ведерников: Проблему с горячей водой в Свирске мы оперативно решили, но необходимо разработать системный подход

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин помогли оперативно возобновить горячее водоснабжение в жилых домах Свирска. Вопрос был решен на совещании, которое состоялось по инициативе парламентариев с участием заместителя председателя правительства Иркутской области Владимира Читоркина, представителей профильных министерств, Контрольно-счетной палаты, мэра Свирска Владимира Орноева и руководителей компании-поставщика древесного топлива ООО «ТМ Байкал».

Как пояснил Владимир Орноев, отключить горячее водоснабжение пришлось из-за отсутствия топлива, несмотря на наличие гарантийных писем от поставщиков. «Запуск водогрейной котельной обеспечил компании «ТМ Байкал» безотходное производство, а также освободил от обязанности перечислять в местный бюджет плату за негативное воздействие и тратить деньги на содержание отходов лесопиления на городском полигоне. Но сейчас объем отходов снизился, их хватает только на собственные нужды предприятия. Мы рассматривали различные варианты решения этой ситуации, в том числе искали альтернативных поставщиков в других районах, но это не дало нужный результат», – сказал мэр Свирска. Представители ООО «ТМ Байкал» рассказали о сложной финансовой ситуации, вызванной снижением объемов производства, и переходе с трехсменного режима работы на односменный.

Кран с водой(2023)|Фото: Накануне.RU

Найти компромисс поставщикам и потребителям ресурса помог Александр Ведерников: «Нельзя допускать, чтобы Свирск остался один на один с этой проблемой. Подача горячей воды жителям должна быть возобновлена максимально оперативно. Кроме того, впереди отопительный сезон, подготовка к которому должна быть проведена вовремя и качественно. Депутаты областного парламента проведут всю необходимую работу, чтобы система ЖКХ в Свирске работала стабильно».

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

На совещании было принято решение о подготовке графика расчетов между администрацией Свирска и ООО «ТМ Байкал». Представители поставщиков согласились обеспечить поставку древесного топлива в котельную. Подготовка города к отопительному сезону остается на контроле парламентариев.

Александр Ведерников подчеркнул, что, несмотря на оперативное решение проблемы, необходимо разработать системный подход, который поможет избежать подобных ситуаций в регионе: «Проблему, которая возникла в Свирске, мы решили. Теперь необходимо разработать системный подход, найти более быстрый механизм компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, если внутри одного года кратно изменяется стоимость топлива. Существующая сегодня политика тарифного регулирования и возмещения возвращает оборотные деньги предприятию спустя только полтора-два года. Мы прорабатываем новых механизм. Предложения будут направлены в правительство Иркутской области».

Теги: свирск, снабжение горячей водой, котельная, александр ведерников


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