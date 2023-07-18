Из Ростовской области в Крым вновь начали ходить автобусы

Возобновилось движение автобусов по регулярным маршрутам из Ростовской области в Крым. Речь идет о пути через паромную переправу.

Заказные автобусы при этом следуют по альтернативному – сухопутному маршруту, сообщили "Интерфаксу" в минтрансе Ростовской области.

Напомним, на Крымском мосту открыли автомобильное движение. Оно запущено по неповрежденной ветке. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме - по крайней правой полосе направления.