В Пермском крае на Каме прошел смерч

В соцсетях появилось видео водяного смерча в Пермском крае, который жители региона наблюдали на реке Кама, в районе Хохловки, 13 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликован в группе "ЧП ДТП Пермь" социальной сети "ВКонтакте". На кадрах оператор, снимающий воронку, был близко к ее основанию.

В комментариях интернет-пользователи шутят, что водой в Каме заинтересовались пришельцы.

"Пробы берут", "Кому-то наверху пить захотелось", - пишут подписчики.

Водяной смерч — воронкообразный вихрь воздуха и воды, образующийся над поверхностью большого водоема и соединенный с кучевым облаком. Для Пермского края - водяной смерч явление необычное. Чаще всего их можно наблюдать в тропических широтах.