В Магнитогорске осудили местного жителя, избившего подростка за отказ снять очки

В Магнитогорске местного жителя приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно за причинение 17-летнему подростку телесных повреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле 2022 года пьяный мужчина на улице подошел к ранее незнакомому подростку и из хулиганских побуждений потребовал снять очки. Потерпевший отказал. После этого мужчина нанес подростку три удара кулаком по лицу. В результате от разбитых очков потерпевший получил проникающее ранение левого глаза.

Обвиняемый вину признал и возместил потерпевшему 35 тыс. рублей затрат на лечение. По решению суда он должен выплатить подросту 900 тыс. рублей компенсации морального вреда.