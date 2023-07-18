"Единая Россия" предлагает сажать в тюрьму на срок до пяти лет за "оправдание идеологии экстремизма"

Депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Петр Толстой, Анна Кузнецова и Эрнест Валеев предлагают сажать россиян в тюрьму на срок до пяти лет за "пропаганду и оправдание идеологии экстремизма".

Группа этих "единороссов" внесла в Госдуму законопроект с поправками в статью 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

Депутат Пискарев считает, что новая уголовная статья за слова, а не действия поможет в профилактике экстремизма и деструктивных идеологий среди детей.