18 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы рассказал о пяти пропавших без вести участниках СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о пропавших без вести участниках специальной военной операции.
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Как сообщил сегодня Иванов в своем Telegram-канале, только за вчерашний день к нему поступило пять обращений от людей, обеспокоенных, что их родные, участники СВО, уже долгое время не выходят на связь. Некоторые из обратившихся лично приходили в приемную депутата.

"В одном случае, по словам родственников, военнослужащий стал пропавшим без вести уже после гибели. По каждому случаю будем принимать меры", - пообещал Максим Иванов.

Также он опубликовал памятку-алгоритм действий, если родственник длительное время не выходит на связь в зоне спецоперации.

Напомним, ранее стало известно, что двух попавших в плен в ходе СВО свердловчан внесли в список на обмен.

Теги: СВО, обращения, пропавшие, депутат


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