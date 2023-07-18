Свердловский депутат Госдумы рассказал о пяти пропавших без вести участниках СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о пропавших без вести участниках специальной военной операции.

Как сообщил сегодня Иванов в своем Telegram-канале, только за вчерашний день к нему поступило пять обращений от людей, обеспокоенных, что их родные, участники СВО, уже долгое время не выходят на связь. Некоторые из обратившихся лично приходили в приемную депутата.

"В одном случае, по словам родственников, военнослужащий стал пропавшим без вести уже после гибели. По каждому случаю будем принимать меры", - пообещал Максим Иванов.

Также он опубликовал памятку-алгоритм действий, если родственник длительное время не выходит на связь в зоне спецоперации.

Напомним, ранее стало известно, что двух попавших в плен в ходе СВО свердловчан внесли в список на обмен.