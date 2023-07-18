Нижнетуринская школа выплатит младшекласснику 40 000 за избиение со стороны другого ученика

В Нижней Туре школу обязали выплатить ученику младших классов компенсацию в размере 40 тыс. рублей после избиения одноклассником. Об этом сообщает пресс-служба Областного суда Свердловской области.

Как выяснилось, конфликт произошел еще в октябре прошлого года в городской школе №3. В общем коридоре Геннадий начал душит Бориса (имена изменены), после чего толкнул мальчика и тот ударился о стену. На этой же перемене Геннадий снова пристал к однокласснику, став заламывать ему руки и бить по спине. Дома Борис рассказал все родителям. Экспертиза подтвердила наличие у мальчика кровоподтеков в области скулы, на предплечье и груди, которые стали результатами неоднократных ударов.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении маленького Гены за отсутствием состава преступления. Сам же Боря с тех пор находился в стрессовом подавленном состоянии: ребенок чувствовал себя беспомощным, а обстановка в школе действовала на него угнетающе.

Тогда папа мальчика обратился в Нижнетуринский городской суд с иском к МАОУ Нижнетуринского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 3", а также родителям обидчика сына. От каждой стороны он требовал компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Суд встал на сторону истца, однако взыскал с каждой стороны всего по 20 тыс. рублей.

Родители Гены не согласились с таким исходом и обратились в Свердловский областной суд. Они настаивали, что не виноваты в конфликте детей.

"Сделать однозначный вывод о виновности родителей несовершеннолетнего судебная коллегия по гражданским делам не смогла. Достаточных доказательств, что родители Геннадия не приняли мер по воспитанию своего малолетнего сына, обучению правильному поведению в школьном коллективе, недопущению провокаций и конфликтов суду представлено не было", - сообщили в суде.

А вот доказать вину школы оказалось проще, поскольку конфликт произошел именно в ее стенах. В связи с этим обязанность по возмещению полной компенсации в размере 40 тыс. рублей была возложена судом на образовательное учреждение.