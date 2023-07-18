В Тыве пациенты с сибирской язвой сбежали из больницы

В Тыве отказались от лечения и сбежали из больницы четверо пациентов с сибирской язвой. Только один из госпитализированных остался, чтобы пройти курс лечения до конца, передает РБК со ссылкой на республиканский минздрав.

"Передача инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления", — предупредили в ведомстве и призвали пациентов "проявить ответственность".

Между тем, на территории выявления очага сибирской язвы от инфекции умерла еще одна лошадь, в районе продлили ограничительные меры.