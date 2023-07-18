18 Июля 2023
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Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Тыва

В Тыве пациенты с сибирской язвой сбежали из больницы

В Тыве отказались от лечения и сбежали из больницы четверо пациентов с сибирской язвой. Только один из госпитализированных остался, чтобы пройти курс лечения до конца, передает РБК со ссылкой на республиканский минздрав.
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"Передача инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления", — предупредили в ведомстве и призвали пациентов "проявить ответственность".

Между тем, на территории выявления очага сибирской язвы от инфекции умерла еще одна лошадь, в районе продлили ограничительные меры.

Теги: тыва, сибирская язва, пациент


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