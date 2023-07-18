В Ярославской области предотвращен теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области. Задержана россиянка, собиравшая по заданию украинских спецслужб данные об объекте критической инфраструктуры.

По данным ФСБ, речь идет о гражданке России 1987 г. р. Она по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области. Целью такой "работы" был теракт, приводит ТАСС информацию спецслужбы.

Как отметили в ФСБ, у задержанной изъяты средства связи, где содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению теракта", подозреваемой грозит до 10 лет колонии.