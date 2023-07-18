Уральским подросткам присудили компенсацию после нападения на них

В уральском городе Краснотурьинск суд взыскал компенсацию морального вреда подросткам, получившим травмы в результате нападения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 22 декабря прошлого года: житель города безо всякой причины нанес несовершеннолетним несколько ударов по лицу. В итоге у одного из подростков оказался сломан нос. В дальнейшем суд признал агрессора виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и нанесении побоев.

В результате нападения подростки долгое время проходили лечение и были вынуждены пропускать учебу. В их интересах прокуратура направила иск к виновнику инцидента о взыскании компенсации морального вреда.

Краснотурьинский городской суд эти требования поддержал. В пользу подростков взыскано 70 тысяч рублей.