18 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Белгородской области детсадовцев научат искать убежища

В Белгородской области уже совсем скоро – с 2023-24 учебного года – воспитанников детских садов начнут в игровой форме учить распознавать взрывоопасные предметы и уметь искать укрытие при обстреле. Речь идет о 15-минутных инструктажах и тренингах, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил, что 1 сентября во всех образовательных учреждениях региона стартуют занятия по гражданской обороне. По его словам, это одно из условий возвращения к очному формату обучения, пишет "Ъ". Из-за обстрелов со стороны Украины и эвакуации ряда населенных пунктов учебный год в школах, колледжах и техникумах 11 муниципалитетов региона прошел в дистанционном формате. Новые уроки основаны на разработанных и согласованных с МЧС программах "Оказание первой помощи" и "Уроки безопасности".

Занятия по безопасности начнут проводить уже в детских садах. Трех-пятилетние воспитанники будут ежедневно в игровой форме отрабатывать маршруты эвакуации, а также обучаться безопасному поведению на улицах и правилам дорожного движения. Те дети, которым от пяти до семи лет, получат "Блокнот безопасности дошкольника" с информацией о том, как вести себя при обстрелах, отличать взрывоопасные предметы и оказывать первую медицинскую помощь.

Теги: Белгородская область, детский сад, безопасность


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