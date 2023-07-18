В Челябинской области из-за повреждения газопровода два поселка остались без газа

В Челябинской области жители двух поселков остались без газа из-за повреждения газопровода.

Газопровод был поврежден в результате наезда автотранспорта. Отключено более 18 км газопровода. Без газоснабжения остались 642 частных дома в поселках Джабык Карталинского района и Париж Нагайбакского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя, проводятся аварийные работы. Их планируется завершить сегодня, после этого будет проводиться пуск газа и подомовой обход, чтобы исключить утечки газа. Газ в домах, по предварительным данным, появится 19-20 июля. Жителей просят обеспечить доступ аварийных бригад в дома для проверки оборудования.