18 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области из-за повреждения газопровода два поселка остались без газа

В Челябинской области жители двух поселков остались без газа из-за повреждения газопровода.

Газопровод был поврежден в результате наезда автотранспорта. Отключено более 18 км газопровода. Без газоснабжения остались 642 частных дома в поселках Джабык Карталинского района и Париж Нагайбакского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя, проводятся аварийные работы. Их планируется завершить сегодня, после этого будет проводиться пуск газа и подомовой обход, чтобы исключить утечки газа. Газ в домах, по предварительным данным, появится 19-20 июля. Жителей просят обеспечить доступ аварийных бригад в дома для проверки оборудования.

Теги: поселок, газ, газопровод,


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