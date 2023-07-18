ФБР могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу

Директора Федерального бюро расследований США Кристофера Рея могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу.

Статьей директору ФБР пригрозил глава судебного комитета палаты представителей Джим Джордан – он пожаловался на игнорирование ФБР уже двух парламентских запросов (повесток). Так, в феврале ФБР не предоставило конгрессменам документы и информацию по расследованию выступлений обеспокоенных родителей на школьных советах. В апреле бюро проигнорировало запрос парламента на счет определения традиционных католиков как вероятных внутренних экстремистов.

Джордан считает, что ФБР реагирует "неадекватно" и препятствует работе комитета по надзору. "Если ФБР не улучшит ситуацию с выполнением требований, комитет возбудит дело о неуважении к Конгрессу - чтобы добиться выполнения этих повесток", - заявил Джордан, обращаясь к Рею.