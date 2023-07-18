18 Июля 2023
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Фото: Ростех

Новое именное подразделение сформировано в Тюменской области

Новое именное подразделение сформировано в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заключившие контракт военнослужащие в настоящий момент проходят боевое слаживание. После прохождения боевого слаживания бойцы отправятся в зону проведения специальной военной операции. Сообщается, что решение заключить контракт и встать на защиту интересов Родины мужчины приняли осознано, у многих есть опыт участия в боевых действиях.

Средний возраст бойцов — от 35 лет. Плечом к плечу с тюменскими парнями будут служить жители Ульяновска, Дальнего Востока, Кавказа.

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко, отметил, что в подразделение уже передали часть инженерного оборудования, которое позволит военнослужащим быстро и комфортно оборудовать место будущей дислокации и быстро приступить к выполнению военных задач.

Пилы, шанцевый инструмент, лопаты, электрические приборы, печки, ноутбуки, многофункциональные устройства для работы штаба приобрели на средства акции "100 миллионов для Победы". Принять участие в сборе средств для покупки дополнительного оборудования для бойцов может каждый.

Теги: специальная военная операция, боевое слаживание, подразделение


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