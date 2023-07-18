Российские соки и газировки подорожают в августе
Российские производители пакетированных соков, газировок и других безалкогольных напитков собираются с августа повысить цены в среднем на 10-20% из-за подорожания импортных ингредиентов. К этому, в свою очередь, приводит ослабление курса рубля и введение акциза на сахар, пишет "Коммерсант".
Цены планируют поднять PepsiCo (бренды "Русский дар", Frustyle, "Любимый", J7), "Сады Придонья" и МПБК "Очаково".
Также фактором роста цен производители называют увеличение логистических издержек.