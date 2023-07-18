18 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: vk.com/overhearsovetskiyс

В Свердловской области горит более 4 000 гектаров леса

В Свердловской области зафиксировано 5 лесных пожаров на площади в 4 тыс. 258 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

В Telegram-канале "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, озвучивают аналогичные цифры. По данным канала, за ночь удалось потушить возгорания с Невьянском районе и Камышлове, благодаря чем площадь пожаров уменьшилось с 4 тыс. 480 га.

Сейчас в регионе продолжают действовать пожары в Невьянском районе (3 тыс. 495 га), в Верхней Пышме (688 га), в Кировграде (75 га) и в Гари (1 га). Все пожары локализованы и не угрожают населенным пунктам.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за града, гроз и ветра скоростью до 15-20 м/с.

Теги: лес, пожар


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