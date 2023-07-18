Мавзолей Ленина ночью пытались поджечь коктейлем Молотова

В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина минувшей ночью.37-летний Константин около десяти вечера подошел к строению и бросил в его сторону бутылку с коктейлем Молотова. Бутылка попала в ограждение, поэтому мавзолей не загорелся.

Константина задержали, при этом он оказывал полицейским сопротивление. По данным Telegram-канала "112", мужчина находился в неадекватном состоянии.

Shot сообщает, что на мужчину составили административный протокол.