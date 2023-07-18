18 Июля 2023
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Фото: Правительство Пермского края

В Перми детская больница, в срыве строительства которой обвиняли экс-главу краевого УКСа, начала прием пациентов

В Перми в новом здании трехэтажной детской поликлиники №3 на ул. Шишкина, 20а начался прием пациентов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Общая площадь нового здания составила более 5,1 тыс. кв. метров, а мощность – 350 посещений в смену.

Помимо врачей, в корпусе будут работать кабинет неотложной помощи, лаборатория и отделение функциональной диагностики. Кроме того, в здании разместились дневные стационары по педиатрическому и ЛОР профилям. Корпус укомплектован всем необходимым оборудованием и мебелью: установлен цифровой рентген-аппарат, аппараты УЗИ, ФГС, современное ЛОР-оборудование и прочее.

Напомним, строительство детской поликлиники по ул. Шишкина, 20 на 350 посещений в смену, в Кировском районе краевой столицы началось в 2017 г. за счет краевого бюджета и должно было завершиться к 2018 году. Однако подрядчик "Инжстрой" не выполнил свои обязательства, включен в реестр недобросовестных поставщиков, а договор с ним был расторгнут. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, в результате в Прикамье образовался так называемый "социальный долгострой".

После обследования, перепроектирования с учетом изменившихся нормативов и требований к детским учреждениям здравоохранения и получения заключения экспертизы строительство социально важного объекта вел новый опытный подрядчик – "СтройПерспектива". Он завершил работы в срок.

Детская поликлиника на ул. Шишкина, 20а в Перми(2023)|Фото: Правительство Пермского края

С компании "Инжстрой", после расторжения контракта взыскано 28 млн руб. за неосновательное обогащение по факту выполнения работ с ненадлежащим качеством и не в полном объеме.

Виновным в злоупотреблении полномочий, которое привело к срыву сроков строительства объекта, был признан бывший гендиректор управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский. Сообщалось, что ему было известно, что часть принятых у строительной организации и оплаченных работ и поставленного технологического оборудования общей стоимостью более 29 млн руб. фактически не были выполнены и поставлены, что повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету и тяжкие последствия. В ходе расследования уголовного дела целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест в размере более 23 млн руб.

11 ноября 2022 года экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Приговором Ленинского районного суда Перми назначен 1 год 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Детская поликлиника на ул. Шишкина, 20а в Перми(2023)|Фото: Правительство Пермского края

Гособвинитель Оксана Костевич, которая требовала шесть лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, обратилась в Пермский краевой суд. Апелляционные слушания состоялись 19 и 24 января 2023 года.

Прокурор Костевич напомнила, что экс-гендиректор УКСа достоверно знал о невыполненных или вообще не сделанных работах. Но единолично, обязательного визирования подчиненными подписали акты о приемке и оплате. Судебная коллегия под председательством Константина Малыгина изменила приговор. Левинскому назначено три года заключения в колонии общего режима. К этому сроку частично присоединено наказание по другому приговору – от 4 июля 2022 года. По совокупности отмерен срок три года и один месяц с лишением права занимать властные должности в течение двух с половиной лет.

Теги: поликлиника, долгострой, Шишкина 20, Инжстрой


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