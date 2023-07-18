Генпрокуратура обжаловала домашний арест замглавы Минцифры по делу о взятке

Генеральная прокуратура не согласилась с решением Басманного райсуда Москвы, отправившего под домашний арест обвиняемого в получении взятки в 3,5 млн руб. заместителя главы Министерства цифрового развития Максима Паршина и, предположительно, передавшего чиновнику деньги гендиректора ООО "БФТ-Холдинг" Александра Моносова.

По мнению следователя ГСУ СКР, оставаясь на свободе, Паршин и Моносов "с высокой вероятностью" могут уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям, воспрепятствовать расследованию иными способами или вовсе сбежать, пишет "Ъ". Генпрокуратура поддержала оба ходатайства, однако ни следствие, ни надзор не подкрепили свои предположения документально. Защитники фигурантов успели подобрать документы, свидетельствующие о наличии у Паршина и Моносова наград, благодарностей, хронических заболеваний и детей на иждивении, поэтому судья Елена Ленская прислушалась к их доводам.

Напомним, о задержании Паршина стало известно 13 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В Минцифры утверждают, что оказывают следствию все необходимое содействие. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Паршин был задержан в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн рублей. Деньги, по данным депутата, предназначалось за помощь в выделении неких грантов.