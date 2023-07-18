18 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

Житель Нижнего Тагила поджег чужую машину, чтобы "помочь" своему знакомому

В Нижнем Тагиле силовиками задержан подозреваемый в поджоге машины. Мужчина хотел таким образом "помочь" своему знакомому.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, сигнал об инциденте поступил утром 15 июля. Жительница дома по улице Карла Маркса рассказала, что в 3 часа ночи во дворе загорелся ее автомобиль. Огнем были повреждены правая дверь, крыло, электропроводка и переднее колесо. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

сгоревший автомобиль в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Сыщики выяснили, что до происшествия женщина рассталась со своим сожителем, они находились в конфликтных отношениях. Полицейские быстро проверили причастность мужчины к поджогу, но она не подтвердилась. Тогда оперативники изучили видеозаписи и установили 51-летнего тагильчанина, который оказался хорошим знакомым бывшего сожителя заявительницы.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он признался силовикам, что на такой поступок его толкнули постоянные жалобы друга на бывшую возлюбленную. Без ведома приятеля он решил поджечь ее авто, так как считал, что так он может чем-то "помочь" знакомому.

Надпись на толстовке: "Вне закона" (англ.)

подозреваемый в поджоге автомобиля в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Теперь против уральца возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога". На время расследования его отпустили на подписку о невыезде.

Напомним, что похожий случай произошел в Нижнем Тагиле год назад: тогда мужчина из-за сильной ревности сжег иномарку своей бывшей.

Теги: машина, поджог, Нижний Тагил


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