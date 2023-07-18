Британские ученые изучают российские танки, подбитые на Украине

Подбитые на Украине российские танки попадают в Великобританию, где их изучают военные эксперты, сообщил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин. По его словам, технику изучают в технопарке Портон-Даун.

Военные инженеры знакомятся с особенностями устройства российской техники, пытаются понять принцип работы и придумывают методы борьбы с ней.

"Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность", - приводит слова адмирала РБК.

Российские военные также неоднократно заявляли, что изучают образцы западной техники, попавшей им в руки и иногда находят там много интересного.