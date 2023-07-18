18 Июля 2023
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Фото: Россети Урал

"Россети Урал" восстанавливают электричество в районах, оставшихся без света из-за непогоды

"Россети Урал" продолжают восстанавливать электроснабжение в домах свердловчан, оставшихся без электричества из-за вчерашней непогоды. Хуже всего пришлось Сысертскому и Белоярскому городским округам.

Как сообщают в пресс-службе компании, вчера из-за сильного ливня и грозы были зафиксированы технологические нарушения в распределительной сети 10 кВ, из-за чего без света остались жители Сысерти, с.Кашино, а также поселков Каменка, Большой Исток и Черданцево. Аварийно-восстановительные бригады "Россети Урал" незамедлительно выехали на место.

Последствия грозового фронта в Сысерти(2023)|Фото: Россети Урал

Сегодня энергетики работают уже по точечным заявкам жителей по сети 0,4 кВ. В процессе несколько десятков заявок, большая часть которых приходится на Сысерть по улицам: Орджоникидзе, Коммуны, Чернышевского, Розы Люксембург, Урицкого. В связи с этим в компании предупредили, что жители домов на этих улицах сегодня могут ожидать кратковременные ограничения в электричестве - все это связано с необходимостью локального перевода нагрузки.

Для клиентов "Россети Урал" в круглосуточном режиме работают операторы Центра поддержки клиентов - 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Теги: электричество, Россети Урал, непогода, гроза, ливень


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