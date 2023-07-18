По делу Блиновской арестованы 50 счетов и 100 миллионов

В Москве суд по делу о неуплате Еленой Блиновской и ее супругом налогов (речь идет о сумме в 1 млрд руб.) наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн руб. в различной валюте.

Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46,2 млн руб., $293 тыс., 123 юаня, 5 дзао, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 руб. (семь штук), Георгий Победоносец (80 штук), в индивидуальных футлярах (12 штук), номиналом 1 и 2 руб.

Напомним, основатель проекта "Марафон желаний" проходит по уголовному делу о неуплате ею и ее супругом 918 млн руб. налогов. Блиновскую также подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.