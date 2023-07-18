В Магнитогорске задержали мужчину, повредившего четыре автомобиля

В Магнитогорске задержали мужчину, повредившего четыре автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел ночью 15 июля на улице Помяловского. К бойцам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный нанес повреждения лакокрасочному покрытию ее автомобиля "Пежо", а также припаркованным рядом машинам "Киа", "Фольксваген" и "Ховер".

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. По предварительным данным, 39-летний житель республики Башкортостан процарапал автомобили душкой от очков.