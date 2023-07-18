В Хабаровске до 10 выросло количество желающих возглавить город

В Хабаровске до 10 выросло количество кандидатов на пост мэра города – краевая избирательная комиссия приняла документы от очередного участника гонки.

"Десятый кандидат представил документы на выборах мэра Хабаровска. Это кандидат от партии "Родина" Ротарь Виктор Витальевич", - сказал ТАСС секретарь избиркома региона Оярс Машков.

О своих амбициях на выборах мэра Хабаровска заявили самовыдвиженцы и шесть партий. Голосование состоится 9-10 сентября.