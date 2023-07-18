Школьница из Пермского края, которую пытался сжечь знакомый, скончалась в больнице

16-летняя школьница из Октябрьского, которую поджег знакомый подросток, скончалась сегодня утром. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в Минздраве Пермского края.

Состояние пострадавшей после нападения оценивалось как крайне тяжелое. Девушка провела все это время в коме, с более чем 80% ожогами тела.

Подозреваемым в нападении является подросток, учащийся с девушкой в параллельном классе. Сейчас он находится в СИЗО. На него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Вероятно, дело будет вновь переквалифицировано на более тяжкую статью.

По версии следствия, в ночь на 8 июля девушка по приглашению обвиняемого пришла к нему домой, когда дома никого не было. Обвиняемый облил ее горючей жидкостью и поджег. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела передано в отдел особо важных дел следственного управления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил шокирующие подробности инцидента - якобы перед поджогом девушка была изнасилована. После надругательства подросток оставил девочку умирать на железнодорожных путях. Ее увидел машинист проезжающего мимо поезда, вызвал полицию и скорую.

В СКР не сообщают о том, что жертва была подвергнута насилию.