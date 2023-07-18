ВСУ ночью атаковали Крым 28 беспилотниками

Минувшей ночью на востоке Крыма ВСУ пытались провести атаку беспилотниками. Девять БПЛА были сбиты силами ПВО, еще 19 подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

У Минобороны России немного другие данные: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крыма. 17 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще 11 БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет".