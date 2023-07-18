18 Июля 2023
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Фото: sledcom.ru

Бастрыкин ждет доклад об инциденте в уральском детсаду, где девочка напилась растворителя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин хочет услышать доклад об инциденте в детском саду на Среднем Урале.

Ранее сообщалось, что 12 июля в одном из детсадов в городе Серове 3-летняя воспитанница напилась растворителя, который нашла в шкафчике. Девочке была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас свои проверки проводят прокуратура и СК. Речь может идти о статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Глава федерального ведомства ждет доклад о ходе доследственной проверки.

Предварительно установлено, что растворитель в шкафчик могла положить воспитательница еще в мае этого года. Тогда педагог красила игровое оборудование на участке детсада, где гуляют воспитанники из ее группы.

Теги: Бастрыкин, доклад, детсад, СК


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