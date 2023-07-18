18 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

СМИ: Токио может запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра

Японские власти в рамках новых антироссийских санкций намерены запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра.

Такое решение может вступить в силу уже в начале августа. Также Токио планирует полностью запретить экспорт в РФ электромобилей и гибридов, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Напомним, Правительство РФ готово разрешить использование б/у запчастей при ремонте по страховке. Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг по поручению правительства рассмотрят возможность создания в России индустрии по восстановлению подержанных запчастей.

Теги: автомобили, Япония


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Ранее 10.05.2023 05:09 Мск В России время ожидания импортных запчастей выросло до полугода

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