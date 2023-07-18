11 августа стартует российская миссия на Луну

Первая в истории современной России миссия на Луну стартует 11 августа.

Как заявил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 12 августа будет резервной датой. Старт автоматической станции "Луна-25" намечен с космодрома "Восточный" в Амурской области, сообщает ТАСС,

Аппарат впервые в истории космонавтики будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны.

Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли.