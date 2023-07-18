18 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: ctv7.ru/ скрин

Б/у запчасти разрешат использовать при ремонте по ОСАГО

В России могут одобрить использование бывших в употреблении автозапчастей при ремонте по ОСАГО.

Кроме того, его срок предлагается увеличить с 30 до 45 дней. Соответствующие поправки готовят в Совете Федерации, сообщил зампред Совфеда Николай Журавлев. Как сообщил заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния, начать необходимо с деталей, которые не влияют на безопасность, но часто страдают в автоавариях. Это крылья, бамперы, капоты.

Он указал, что ремонт в течение 45 дней часто становится необходимостью, так как страховщики не успевают поставить комплектующие в срок. При этом важно не допустить злоупотреблений со стороны как компаний, так и клиентов. Инициативы одобрили участники рынка. По словам экспертов, выбор формы возмещения должен остаться за клиентом, сообщают "Известия".

Ранее Совет Федерации поддержал создание индустрии восстановления запчастей.

Теги: запчасти, автомобили, ОСАГО


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