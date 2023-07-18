18 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Одобрена поправка о направлении налога на сверхприбыль в Резервный фонд России

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, которая позволит направлять в Резервный фонд платежи бизнеса по налогу на сверхприбыль (windfall tax).

Поправку представил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. По его словам, предлагается "разрешить правительству увеличивать общий объем расходов с направлением средств поступления налога на сверхприбыль в Резервный фонд". Комитет Госдумы, рассматривая ко второму чтению проект закона о введении налога на сверхприбыль прошлых лет, отклонил предложения о выведении из-под windfall tax сбытовой сети нефтяных компаний, стивидоров, которые в течение 2022 года осуществляли перегрузку угля, компаний электроэнергетики с долей госучастия более 20%.

Поступления от windfall tax оцениваются кабмином России в 300 млрд руб. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы во втором чтении 19 июля.

Законопроект о налогообложении сверхприбыли за 2021–2022 годы правительство одобрило 13 июня. Тогда глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что эти средства пойдут на социальные нужды. Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. При этом он не коснется компаний, созданных после 2020 года, сообщает "Коммерсант".

Теги: налог, Резервный фонд, Госдума


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