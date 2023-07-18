Вашингтон не рассматривает вариант смягчения антироссийских санкций

Власти Соединенных Штатов не рассматривают вариант смягчения антироссийских санкций, чтобы способствовать возвращению Москвы в зерновую сделку.

Об этом заявил на брифинге координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. По его словам, ограничительные меры со стороны США не направлены против сельского хозяйства России, включая удобрения. Отмечается, что у США нет причин рассматривать изменения в сторону смягчения санкций.

Ранее власти России указывали на то, что украинское зерно вывозится не в беднейшие страны мира, а поставляется в интересах Запада. Открыто об этом Москва не заявляла, но российские эксперты отмечали, что максимальную выгоду из сделки извлекает Турция, при этом украинское зерно не может решать никаких продовольственных проблем, поскольку его качество и объем слишком незаметны на общем мировом зерновом рынке.