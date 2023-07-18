Кулеба попытался уйти от вопроса о вине Украины в ЧП на Крымском мосту

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался уйти от ответа на вопрос о причастности ВСУ к удару по Крымскому мосту.

Глава украинской дипломатии не ответил на просьбу журналиста подтвердить, что Киев атаковал сооружение.

"Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте – это то, что я узнал из заголовков", - сказал министр.

При этом Кулеба указал, что мост "используется в основном, чтобы снабжать российскую армию… в Крыму боеприпасами, топливом и другим военным снаряжением". Глава МД отметил, что не каждый мост является гражданским объектом и этот мост в частности, сообщает РИА "Новости".

Напомним, на Крымском мосту открыли автомобильное движение. Оно запущено по неповрежденной ветке. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме - по крайней правой полосе направления.