В СПЧ заявили, что число аварий с самокатами увеличилось кратно

Во втором квартале текущего года произошло 496 аварий с участием самокатов.

Как следует из данных статистики, которую Министерство внутренних дел России предоставило главе Совета при президенте по правам человека Валерию Фадееву, это существенно превышает их число за аналогичные периоды в 2021 и 2022 году — 192 и 295 соответственно. Отмечается, что в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с самокатами растет количество погибших и пострадавших.

Если во втором квартале 2021 года погибли четверо и пострадал 201 человек, за этот же промежуток прошлого года один человек погиб, пострадали 307. За шесть месяцев 2023 года пять человек погибли, пострадали 516 человек.

Как отметили в Совете по правам человека, кратное увеличение количества при бедной инфраструктуре влечет за собой и кратный рост аварийности. Отмечается, что принятые поправки в правило дорожного движения, не работают, а число пострадавших в ДТП с самокатами и автомобилями практически одинаково, сообщает РБК.

Напомним, заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагает собирать паспортные данные пользователей, которые берут в прокат электросамокаты.