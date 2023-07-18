Запущено движение по Крымскому мосту

На Крымском мосту открыли автомобильное движение.

Оно запущено по неповрежденной ветке. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме - по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, сообщил в Telegram вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Теракт на сооружении произошел ночью на 17 июля. Взрывом повредило автомобильную часть моста. В результате теракта два человек погибли.

Из-за теракта серьезно повреждено полотно на автомобильной части моста. Президент поручил ФСБ разобраться в случившемся.