Найдена замена Мизулиной в Совфеде

Временно исполняющий обязанности главы Омской области Виталия Хоценко нашел кандидатов в сенаторы от региона на замену Елены Мизулиной.

Речь идет о заместителе главы федеральной территории "Сириус" Иване Евстифееве, который в 2004-2008 годах работал в правительстве региона, также был заместителем руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия".

Также рассматривается кандидатура главного врача Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения области Вадима Бережного и учителя английского языка средней школы №28 Юлии Чехловой. Законодательство предусматривает, что кандидат на пост губернатора должен выдвинуть в избирательную комиссию три кандидатуры на должность сенатора от региона. После выборов одна кандидатура предоставляется в Совет Федерации, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября.