Путин поручил принять меры по увековечению памяти участников спецоперации
Российский лидер Владимир Путин поручил субъектам РФ принять дополнительные меры по увековечению памяти участников специальной военной операции.
Об этом необходимо доложить до 1 сентября, следует из поручения на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции", - сказано в документе.
Ответственным за исполнение назначены высшие должностные лица российских регионов.