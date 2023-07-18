Путин поручил принять меры по увековечению памяти участников спецоперации

Об этом необходимо доложить до 1 сентября , следует из поручения на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции", - сказано в документе.



