18 Июля 2023
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Политика Тюменская область
Фото: ru.wikipedia.org

Мэра Тюмени похоронят 12 августа

Останки тюменского купца и мецената Андрея Текутьева, найденные при реставрации церкви Спаса в Тюмени, перезахоронят 12 августа.

Их обнаружили в мае 2020 г. под алтарем в северном приделе церкви. Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что нужно исполнить последнюю волю земляка, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее стало известно, что останки, найденные в Спасской церкви Тюмени, принадлежат почетному гражданину города Андрею Текутьеву. Он был городским головой (как мы сказали бы сегодня, мэром) Тюмени в 1899-1911 гг.

В апреле губернатор Тюменской области Александр Моор провел экскурсию по областной столице для учеников тюменских школ и гимназий. Она состоялась во время всероссийской акции "Прогулка со Знанием". Особое внимание в своем рассказе об истории Тюмени Александр Моор уделил Спасской церкви. В ходе ее реставрации строители обнаружили в подвале склеп. В нем, как выяснили ученые, похоронены купец и выдающийся тюменский меценат Андрей Текутьев и его супруга Евдокия.

"Надеюсь, что после экскурсии ребятам захочется что-то дополнительно почитать о прошлом Тюмени. Очень важно пробудить в детях интерес к краеведению, чувство сопричастности к истории нашей малой Родины", - сказал Моор.

Теги: Андрей Текутьев, мэр, Тюмень, городской голова


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