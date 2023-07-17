В Белоруссии создано народное ополчение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении".

Созданы правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Напомним, ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о том, что в стране проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер".

До этого президент Лукашенко сообщил, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время", в том числе под Осиповичами. Как сообщалось, за перемещениями Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" тщательно следят в НАТО. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, группы военных якобы движутся в сторону Белоруссии. 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы ЧВК "Вагнер" нет в республике. Что касается бойцов ЧВК и их местонахождения, Лукашенко сообщил, что они находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.