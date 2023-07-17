"Это уже второй теракт". Путин пообещал ответ на разрушение Крымского моста

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященной ситуации на Крымском мосту. Из-за теракта серьезно повреждено полотно на автомобильной части моста. Президент поручил ФСБ разобраться в случившемся. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, Путин ждет конкретные предложения по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта.

"Нужно всесторонне оценить нанесенный ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы. Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что осмотрел поврежденный участок. На месте дежурят врачи "Скорой помощи", выставлены биотуалеты. Поезда ходят по расписанию. Опоры моста не повреждены. Один путь ж\д-части моста имеет незначительные повреждения. Приняты различные решения по проезду на материк через новые регионы России. Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти помогают тем, кто не может отправиться на материк. Установлены биотуалеты, водителей бесплатно обеспечивают водой. Проблем, связанных с проездом по сухопутному коридору, нет. И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что в регионе помогают водителям, которые едут через регион и делают остановки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на перехватывающих парковках находятся 750 легковых автомобилей, в основном, это жители Крыма. Кондратьев попросил Паутина дать поручение Минтрансу, чтобы эти машины на пароме смогли вернуться на полуостров. Выступил также глава Минтранса РФ, который привел данные о работе местной транспортной системы. В конце встречи Путин сообщил, что ситуация ясна, все знают, что делать.

"Повторю. Произошедшее – очередной теракт киевского режима, преступление бессмысленное, не имеющее никакого значения, потому что мост не используется для перевозок военных грузов, жестокое, потому что погибли гражданские. Ответ со стороны России будет. Минобороны готовит предложения", - сказал Путин.