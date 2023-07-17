Команда Владимирской области заняла первое место в командном зачёте на Кубке России по лёгкой атлетике

15 июля в подмосковном Жуковском, на стадионе "Метеор", завершился Кубок России по лёгкой атлетике. Соревнования собрали сильнейших отечественных легкоатлетов. Владимирские спортсмены показали достойный результат, заняв первое место в командном зачете в первой лиге.

Воспитанница владимирской Спортивной школы олимпийского резерва №4 по лёгкой атлетике Юлия Мальцева стала бронзовым призёром в метании диска с результатом 57 м 82 см. Наставник спортсменки – Сергей Котов, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.