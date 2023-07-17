17 Июля 2023
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Происшествия Крым
Фото: Накануне.RU

В Севастополе найдены обломки атаковавшего город беспилотника

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказался о том, что некоторые telegramn-каналы начали выкладывать одну и ту же фотографию с отверстием на крыше непонятного происхождения, называя это место то медцентром, то гостиницей. По его словам, обломки одного из беспилотников упали на крышу ремонтируемого здания диализного центра на улице Героев Сталинграда. Отверстие в крыше образовалось от того, что падающий предмет сломал трубу от вытяжки.

"Один из подавленных силами РЭБ беспилотников нашли почти в километре от Балаклавской ТЭС в лесу, где он сдетонировал. Соответственно, с теми частями, что от него остались, специалисты тоже отработали", - написал в своем telegram-канале Развожаев.

Напомним, по данным Министерства обороны РФ, утром 16 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе Севастополя.

Два украинских БПЛА уничтожены системой ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение. Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.

Теги: Михаил Развожаев, беспилотник, БПЛА, Севастополь


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Ранее 16.07.2023 09:07 Мск В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА

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