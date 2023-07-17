17 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Во Владимирской области подведены первые итоги социального проекта "Время жить"

В конце апреля Вязниковский пансионат им. Е.П. Глинки запустил новый социальный проект «Время жить», который был поддержан конкурсом "Серебряный возраст". Инициативы, направленные на повышение качества жизни старшего поколения, реализуются в рамках национального проекта «Демография», – уточняют в Министерстве социальной защиты населения Владимирской области.

(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Как сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области, за три месяца благодаря проекту "Время жить" удалось вовлечь в общественно-полезную деятельность около двухсот одиноко проживающих пожилых вязниковцев. Организованы 14 мероприятий, 6 информационно-практических встреч с жителями района. Серебряные волонтёры пансионата провели для своих ровесников серию встреч, в том числе выездных. Они не только делились личным опытом с пожилыми вязниковцами, но и проводили творческие мастер-классы, показывали фильмы о добровольцах, дарили специально подготовленные буклеты с информацией о добровольческих акциях и марафонах.

Обсудить промежуточные итоги работы за круглым столом собрались представители общественных организаций и сотрудники муниципальных учреждений. Они отметили, что добровольческая деятельность актива Вязниковского пансионата стала примером для других, и встречи серебряных волонтёров Пансионата с пожилыми жителями района имеют нужный социальный эффект.
По итогам встречи определились наиболее активные территории и общественные организации, которые планируют в будущем создание местных клубов, обществ добровольчества.

(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

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