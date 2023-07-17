Через Керченский пролив начали пропускать легковые автомобили

Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив.

Машины пропускают на переправу после тщательного досмотра, сообщает оперштаб Крыма.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, приехавший в Крым, сообщил о перспективах возобновления движения по Крымскому мосту.

"Ничего страшного нет, все будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел, сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов, и будет решение. Плюс заканчивают водолазы обследование дна", - рассказал Хуснуллин.