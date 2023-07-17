В Югру на отдых прибыли дети из Макеевки

В аэропорту Сургута встретили первую группу детей из Макеевки (ДНР), прибывших в Югру на летний отдых. Как сообщили в департаменте образования и науки автономного округа, прибыли 200 юных макеевчан. Это первый в этом году заезд детей из подшефного города в Югру на летний отдых.

Встречавшая прибывших директор Сургутского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов Ася Шокшина отметила, что центр примет 100 детей, нуждающихся в медицинском сопровождении и реабилитации.

"Медицинские сотрудники проведут диспансеризацию ребятишек, на основе которой будет определена социально-медицинская программа на каждого ребенка", - уточнила Шокшина.

Еще 100 детей отдохнут в детском образовательном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания "Кар-Тохи. Навыки будущего" Сургутского района и муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования — оздоровительно-образовательном (профильном) центре "Юбилейный" Кондинского района, уточняет пресс-центр правительства Югры.