17 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Мурашко предложил ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко полагает, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена, а такие лекарства должны быть переведены на учет.

Мурашко по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия" сообщил, что блок вопросов касался, в частности, демографических направлений, приводит "Интерфакс" слова министра. Например, ограничения продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. По словам министра, "препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях".

Напомним, ранее стало известно, что демографические особенности 90-х годов привели к существенному сокращению рождаемости – на 39% (4,6 млн человек) и сказались на воспроизводстве населения в последние годы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации. В то же время, сохраняются регионы, где уровень рождаемости высок и позволяет обеспечить естественный прирост населения. Это Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Бурятия, ЯНАО, Якутия, Забайкалье и Тюменская область.

Теги: Михаил Мурашко, аборт, прерывание беременнгости


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