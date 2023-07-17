Хуснуллин в Крыму: "Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины"

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, приехавший в Крым, сообщил о перспективах возобновления движения по Крымскому мосту.

"Ничего страшного нет, всё будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел, сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов, и будет решение. Плюс заканчивают водолазы обследование дна", - рассказал Хуснуллин.

"Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают. Через два часа будет информация, мы будем совещаться и наметим план действий", - анонсировал вице-премьер.