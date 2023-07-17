В Челябинской области возбуждено уголовное дело после наезда автомобиля на палатку на озере Увильды

В Кыштыме Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля на палатку, в которой находилась женщина.

Инцидент произошел ночью 16 июля на берегу озера Увильды. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в результате ДТП множественные травмы получила 30-летняя жительница Свердловской области. По предварительным данным, пьяный мужчина хотел достать ключи из замка зажигания автомобиля Chevrolet Lanos. ООднако он повернул не в ту сторону и допустил движение машины, которая стояла на передаче.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).